Педагога из Солнечногорска наградили на всероссийском форуме

В Национальном центре «Россия» в Москве прошел пятый Всероссийский форум классных руководителей, собравший тысячу педагогов со всех уголков страны. Городской округ Солнечногорск на мероприятии представили три участника: преподаватели начальных классов из гимназии № 6 Валентина Шикер и Наталья Акининина, а также учитель начальных классов из Тимоновской средней школы Елена Ракушина.

В рамках форума Валентина Шикер была удостоена благодарственного письма от президента Российской Федерации Владимира Путина. Отмечена ее многолетняя преданность профессии и значительный вклад в становление и расширение профессионального педагогического сообщества.

«Особую гордость вызывает то, что в этом грандиозном событии приняли участие педагоги из Солнечногорска. Дорогие коллеги, поздравляю с заслуженным признанием и желаю вам новых высот и вдохновения», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Всероссийский форум классных руководителей проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. АНО «Диалог Регионы» пятый год выступает стратегическим партнером ФКР и поддерживает учителей в регионах.