Педагога физкультуры из Егорьевска включили в топ-10 всероссийского конкурса

Учитель физкультуры школы № 13 Егорьевска Ольга Кушнеревич вошла в топ-10 лучших педагогов России. Она выступила перед коллегами с мастер-классом по глайдингу в домашних условиях и поделилась опытом.

Ольга Кушнеревич стала лауреатом всероссийского конкурса «Учитель здоровья России», рассказали в Минобразовании Подмосковья. В финале участники поделились опытом применения здоровьесберегающих технологий. Они провели открытые уроки, выступили с творческими презентациями и провели анализ своей работы.

«Я показала мастер-класс по глайдингу в домашних условиях и сочинила собственное стихотворение. Конкурсное движение — это, безусловно, личностный рост. Поездка стала для меня не только профессиональным вызовом, но и ярким жизненным опытом», — рассказала Ольга Кушнеревич.

Финал конкурса прошел в Санкт-Петербурге, в нем приняли участие 45 педагогов из 44 регионов.