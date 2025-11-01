Педагог Виктория Назарова в Воскресенске отметила юбилей

Преподаватель по классу фортепиано в Детской школе искусств «Лира», заслуженный работник культуры Московской области Виктория Назарова отметила накануне свой день рождения. С юбилеем педагога поздравила начальник управления культуры администрации городского округа Елена Баклушина.

Педагогическое мастерство Виктории Назаровой неоднократно отмечено почетными наградами. Ее ученики не раз становились лауреатами международных, всероссийских, региональных, межзональных конкурсов. Выпускники педагога продолжают образование в профильных высших и средних специализированных учебных заведениях Подмосковья, в том числе, таких престижных как Российская академия музыки имени Гнесиных.

Виктория Назарова — увлеченный, творческий человек. Своей профессиональной деятельностью она носит значительный вклад в развитие музыкального образования и культуры Воскресенска.

Елена Баклушина пожелала юбилярше неиссякаемого вдохновения, творческой удачи, и чтобы плоды ее преподавательского труда всегда возвращались в виде благодарности и успехов учеников.