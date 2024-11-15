Педагог в Домодедове победил на всероссийском конкурсе программ для детей

Учитель Домодедовской школы № 9 представил на конкурсе комплекс дополнительных общеразвивающих программ «Вектор успеха» и «Копилка идей». Методика была разработана для детского оздоровительного лагеря «Следопыты», который работал на базе школы № 9. Жюри высоко оценила программу домодедовского педагога. Роман Юдин получил за нее максимально возможное число баллов — 100.

В летний период в школе № 9 также был организован детский лагерь «Вдохновение». Школьники совмещали обучение, работу и отдых. Для них проводились различные игры и занятия. Такой лагерь труда и отдыха с круглосуточным пребыванием стал первым в Подмосковье.

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