Педагог в Балашихе получит компенсацию за аренду жилья

В Московской области, включая Балашиху, действует ряд мер материальной поддержки педагогов, направленных на привлечение профессиональных кадров и создание комфортных условий для их работы. Программы включают компенсацию аренды жилья для учителей востребованных предметов, выплаты молодым специалистам, гранты и поощрения за высокие результаты учеников и классное руководство.

Учитель школы № 7 в Балашихе Светлана Крячко поделилась, что в прошлом году она стала участником программы по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

«Теперь я ежемесячно получаю выплату за аренду жилья — это огромная помощь», — сказала Светлана Крячко.

Как отметил губернатор, меры поддержки созданы, чтобы педагоги могли сосредоточиться на своей профессии. Такие шаги позволяют не только привлекать новых специалистов в школы региона, но и поощрять действующих учителей за их вклад в образование, укрепляя престиж профессии и повышая качество обучения.