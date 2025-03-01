Педагог техникума из Дмитрова победила на международном конкурсе кулинаров

В Индии завершились состязания кулинаров, кондитеров и барменов. В них поучаствовала жительница Дмитрова Виктория Бородина. Она привезла домой два призовых места.

Участниками конкурса стали кулинары со всего мира, в том числе из Австралии, ЮАР, Непала, Бангладеша и Швейцарии.

Виктория Бородина оказалась лучшей в номинации «Шеф-повара». Она обошла 25 соперников. За три часа она приготовила вегетарианский суп-пюре из шпината и картофеля, суфле из курицы с тремя гарнирами и многослойное желе на десерт.

Также она стала серебряным призером в номинации «Декорирование торта». На суд жюри Виктория представила торт под названием «Русский сувенир Гжель».

«Поздравляю Викторию с заслуженной победой и желаю ей новых успехов в профессиональной деятельности! Ее достижения подтверждают высокий уровень профессиональной подготовки, которую получают студенты и преподаватели Дмитровского техникума», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Отметим, что это не первая победа Виктории Бородиной на профессиональных конкурсах. К примеру, в прошлом году она получила почетный диплом национального чемпионата «Абилимпикс Индия — 2024».