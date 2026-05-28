Педагог-психолог из Лосино-Петровского вошла в пятерку лучших в регионе

Конкурс состоял из нескольких этапов. Сначала Галина Александровна стала лучшей на окружном уровне, где необходимо было представить видеовизитку, провести мастер-класс и успешно пройти блиц-опрос. Затем ей предстояло проявить себя уже в масштабах региона.

По словам педагога, важную роль в ее успехе сыграли ученики. Они предложили актуальную тему для видеовизитки — цифровую безопасность и работу в цифровом пространстве. Ребята стали генераторами идей и приняли участие в съемке ролика.

«Если бы не они, я бы вряд ли справилась, так что это наша совместная победа», — поделилась педагог.

На региональном этапе участников ждали серьезные испытания: открытый мастер-класс, блиц-опрос по теме «проблемы профилактики девиантного поведения» и решение сложных кейсов. В финале Галине Александровне предложили разобрать ситуацию, затрагивающую детско-родительские взаимоотношения и мотивацию ребенка. Несмотря на волнение, специалист блестяще справилась с задачей.

Своим коллегам, которые только планируют участие в подобных конкурсах, Галина Радченко советует не бояться. «Самое главное — не бойтесь. Это действительно скачок в развитии, ты видишь новые горизонты, куда двигаться дальше», — отметила психолог.