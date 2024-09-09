Еще один педагог получил квартиру в Подольске по льготной ипотеке

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Полина Милостивая преподает английский в лицее № 1, ее стаж приближается к пяти годам. Девушка долгое время жила с родственниками, а о программе узнала от коллег.

«Дом находится в центре Подольска. При этом район тихий и спокойный. Мне это очень важно. Работая учителем, иногда хочется тишины. Одну комнату я определила как свое личное пространство. Вторая — для гостей», — рассказала она.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года, по ней собственное жилье могут приобрести молодые учителя, медики, тренеры и другие специалисты. В этом году участники программы получат 295 свидетельств.

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