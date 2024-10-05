Педагог ОБЖ из Раменского победил в областном конкурсе «Лучший учитель-предметник»

Преподаватель ОБЖ в Ново-Харитоновской школе № 10 Ольга Мусатова стала победителем областного конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в номинации «Лучший учитель ОБЖ». Награждение состоялось в Доме правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил Ольгу Мусатову и вручил ей награду.

Отметим, конкурс проводится для того, чтобы поощрить талантливых педагогов. Победители в 18 номинациях получили дипломы и денежное вознаграждение — 300 тысяч рублей. Подобные мероприятия мотивируют преподавателей усерднее трудиться и стремиться к результатам.

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