Педагог Ногинской школы искусств стала победителем всероссийского проекта

Воспитанники Ногинской детской школы искусств вернулись домой со всероссийской этнокультурной смены «Крутушка. Дети» полные ярких эмоций, вдохновленные и окрыленные. В середине ноября старшая группа фольклорного ансамбля «Беседа» стала частью масштабного проекта, проходившего в Казани.

Почти 300 ребят — участники творческих коллективов из разных регионов России — собрались в лагере «Байтик». В течение недели ребята занимались с экспертами по направлениям: этнохореография, фольклорное пение, игра на народных инструментах, декоративно-прикладное творчество, старинные народные игры, освоение секретов традиционной кухни.

Здесь смогли проявить себя не только дети, но и преподаватели, у которых была не менее насыщенная жизнь. В рамках смены для педагогов был организован семинар-практикум «Инновационные подходы к изучению традиционной народной культуры в детских творческих коллективах». Руководители получили возможность обменяться своими профессиональными наработками, проводя мастер-классы с участниками других ансамблей.

Преподаватель по классу народного пения Ногинской детской школы искусств Нина Грасенкова стала победителем в номинации «Методические разработки по сохранению этнокультурного достояния».