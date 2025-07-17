Педагог Наро-Фоминского техникума выступил на Форуме классных руководителей

В Ярославле прошел Форум классных руководителей. Участие в нем приняли делегации 20 регионов из классных руководителей, кураторов групп СПО, заместителей директоров и их советников. В их числе оказалась преподаватель Наро-Фоминского техникума Ирина Кулешова, сообщили в Минобразования МО.

Форум помогает педагогам обмениваться практиками обучения и воспитания молодежи. Кроме того, на мероприятии специалисты сферы образования могут презентовать свои проекты.

В этом году работа велась по следующим направлениям: «Год защитника Отечества. Патриотизм», «Добровольчество. Служение. Волонтерство», «Туризм. Краеведение», «Эстетическое воспитание», «Выбор профессии. Профориентация» и «Открытая тема».

Ирина Кулешова выступила с докладом «Использование ресурсов краеведения в системе воспитательной работы классного руководителя», представив опыт колледжа.

Кулешова поделилась, что форум помог ей выстроить диалог с другими наставниками и учителями. Она уверена, что при постоянном обмене опытом качество образования подрастающего поколения должно возрасти.