Педагог колледжа «Подмосковье» примет участие в финале чемпионата «Абилимпикс»

Преподаватель колледжа «Подмосковье» Дарья Островская представит регион на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Финальные соревнования пройдут в Москве с 31 октября по 3 ноября.

Островская выступит в компетенции «Администрирование отеля» в категории «Специалисты». На региональном этапе она показала высокий уровень профессиональной подготовки и успешно справилась с заданиями, связанными с работой администратора гостиницы.

Сейчас преподаватель готовится к финалу. Она отрабатывает основные операции: регистрацию и выписку постояльцев, сопровождение гостей во время проживания и решение нестандартных ситуаций.

Конкурсные задания участники выполняют с использованием профессиональной системы управления отелем. Одним из требований также является свободное владение английским языком.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится при поддержке Минпросвещения России, правительства Москвы и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Соревнования организуют в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».