Педагог из Зарайска побывал на Всероссийском форуме классных руководителей

Мероприятие проходило с 1 по 3 октября в Москве и собрало около 1 тысячи участников со всей России. Зарайск представлял учитель средней школы № 1 Павел Чижиков.

Форум стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов современного образования, включая патриотическое воспитание, историческое просвещение, взаимодействие с родителями и вклад педагогов в технологический суверенитет страны.

В этом году на конкурс было подано более 50 тысяч заявок. Чтобы стать участником очного мероприятия в Москве, Павел Чижиков прошел несколько отборочных этапов. Среди испытаний были тестирование по направлениям «История педагогики», «Основы педагогики» и «Оценка компетенций». Также педагогам нужно было представить видеовизитку на тему «Моя воспитательная практика».

Деловая программа форума включала дискуссии и встречи с руководством Министерства просвещения России и администрации президента. Для педагогов подготовили культурную программу с участием популярных артистов — Николая Баскова, Олега Газманова и других. Павел Чижиков рассказал, что сидел рядом с известным комментатором Дмитрием Губерниевым, который передал спортивный привет Зарайску.

Педагог отметил, что узнал на практической части форума о новых образовательных технологиях и современных методах обучения, которые пригодятся ему в дальнейшей работе. «Благодаря форуму я обрел новых друзей, которые служат общему делу: воспитанию будущего России», — поделился Павел Чижиков.