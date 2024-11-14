Педагог из Зарайска Борис Елунин провел онлайн-практикум для студентов ГСГУ

В рамках проекта «Лучшие педагогические практики» для студентов отделения изобразительного искусства Государственного социально-гуманитарного университета провели практическое занятие через интернет. Спикером выступил педагог дополнительного образования Борис Елунин из Зарайска.

Финалист Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям, педагог Борис Елунин поделился своим опытом с будущими учителями, учащимися объединения „Вдохновение“ из Государственного социально-гуманитарного университета. Он рассказал ребятам о создании выставок, участии в конкурсах и о том, как ему удается сочетать преподавательскую деятельность и собственное творчество. Борис Елунин показал учащимся несколько методов работы с различными материалами и подходов к творчеству.

Также во время занятия педагог объяснил слушателям, что в изобразительном искусстве необходимо уметь слышать и понимать потребности каждого воспитанника.

«Важно не только обучать техникам рисования, но и вдохновлять учеников на самовыражение», — подчеркнул он.

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