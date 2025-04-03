Педагог из Воскресенска выступила на международном форуме в Петербурге

Международный образовательный форум проходил в Санкт-Петербурге уже в 15-й раз. В мероприятии участвовала делегация Московской области, в состав которого вошла Ольга Ковзик из Воскресенска.

Ольга Ковзик работает воспитателем дошкольных групп «Рябинка» в средней школе имени Героя России Сергея Рыбникова. Педагог выступила спикером на одной из площадок форума — VII научно-практической конференции «Практики дошкольного образования: ориентир на ребенка».

Ольга Ковзик в формате интерактивной диалоговой площадки рассказала участникам форума о своем опыте работы по использованию напольной игры-головоломки «Танграм» для развития интеллектуальных способностей и познавательной активности дошкольников.

Педагоги из Подмосковья в рамках форума поучаствовали в различных мастер-классах и побывали на стажировочных площадках детских садов Северной столицы. Воспитатели также посетили множество интересных мероприятий, в том числе «Ярмарку педагогических идей», научно-практическую конференцию «Детский сад будущего: области риска и пути преодоления» и пленарное заседание «Глобальные вызовы — локальные решения: роль учителя в меняющемся мире».