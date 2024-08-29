Педагог из Воскресенска вышла в финал конкурса патриотов-наставников

В номинации «Наставник-профессионал» всероссийского конкурса наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!» победила педагог гимназии № 1 городского округа Воскресенск Елена Рослякова. Она вышла в финал, который состоится в сентябре. Всего из 50 тысяч участников туда попали только 400.

Конкурс наставников-патриотов провели по четырем направлениям. Педагог гимназии № 1 Воскресенска Елена Рослякова стала финалистом в номинации «Наставник-профессионал». Она занимается патриотическим воспитанием молодежи с 2015 года. А в 2017-м Елена создала юнармейский отряд при гимназии, участвовала с ребятами в патриотических акциях.

«С начала СВО активно развиваю добровольчество в гимназии, организовала „Доброцентр“, где каждый воскресенец может оказать помощь: плести сети, изготавливать окопные свечи, приносить гуманитарную помощь», — рассказала она.

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