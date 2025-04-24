Педагог из Воскресенска вошел в топ регионального конкурса профмастерства

Педагог-психолог Евгения Казберова из лицея имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Стрельцова достойно представляет городской округ Воскресенск на областном конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья». Первый и второй этапы конкурса уже завершены.

На втором этапе участвовали 40 лучших специалистов, отобранных по итогам первого тура. Среди них оказалась и Евгения Казберова, которая продемонстрировала высокий уровень профессионализма.

Участники показывали свои навыки в формате «Мастер-класса». Экспертная комиссия оценила представленные видеоролики, в которых конкурсанты демонстрировали примеры своей работы, включая использование инновационных технологий и методов психологической помощи в образовательной среде.

По результатам второго этапа Евгения Казберова заняла первое место в рейтинге участников, что позволило ей уверенно пройти в следующий этап конкурса.