Педагог из Воскресенска стала финалистом областного конкурса

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Воспитатель дошкольной группы «Белочка» лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова стала финалистом регионального конкурса художественного творчества «Галерея Подмосковья». Мероприятие провели в рамках областного фестиваля педагогических идей «Таланты Московии».

Конкурс организован Ассоциацией педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области и Московским областным центром дошкольного образования. Он направлен на то, чтобы выявлять творческие способности учителей и воспитателей.

Елена Соколова получила диплом за работу «Моя малая Родина — Воскресенск» в номинации «Родное Подмосковье».

В администрации Воскресенска отметили, что педагоги в округе регулярно участвуют в конкурсах различного уровня, где занимают призовые места.

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