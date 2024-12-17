Педагог из Воскресенска стала финалистом областного конкурса

Конкурс организован Ассоциацией педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области и Московским областным центром дошкольного образования. Он направлен на то, чтобы выявлять творческие способности учителей и воспитателей.

Елена Соколова получила диплом за работу «Моя малая Родина — Воскресенск» в номинации «Родное Подмосковье».

В администрации Воскресенска отметили, что педагоги в округе регулярно участвуют в конкурсах различного уровня, где занимают призовые места.