Педагог из Воскресенска прошел в III тур конкурса «Учитель года Подмосковья»
Третий тур собрал в пресс-центре Дома Правительства Московской области победителей первых двух этапов конкурса. В числе участников оказался и учитель истории и обществознания гимназии № 1 Воскресенска Данила Борисов.
Педагогам предстояло выступить на «Круглом столе образовательных политиков». Темой дискуссии стало взаимодействие искусственного интеллекта и образования. В мероприятии участвовала министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
Выступления оценивали члены Большого жюри конкурса, в состав которого вошли специалисты с большим опытом практической и научной работы в системе образования, владеющие навыками экспертизы конкурсных состязаний. По итогам будут названы победители третьего тура.
В завершение дискуссии участники получили именные плакетки. Имена победителей областных конкурсов «Учитель года Подмосковья» и «Воспитатель года Подмосковья» традиционно объявят на областном празднике, посвященном Международному дню учителя.