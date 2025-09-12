Педагог из Воскресенска прошел в III тур конкурса «Учитель года Подмосковья»

Третий тур собрал в пресс-центре Дома Правительства Московской области победителей первых двух этапов конкурса. В числе участников оказался и учитель истории и обществознания гимназии № 1 Воскресенска Данила Борисов.

Педагогам предстояло выступить на «Круглом столе образовательных политиков». Темой дискуссии стало взаимодействие искусственного интеллекта и образования. В мероприятии участвовала министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Выступления оценивали члены Большого жюри конкурса, в состав которого вошли специалисты с большим опытом практической и научной работы в системе образования, владеющие навыками экспертизы конкурсных состязаний. По итогам будут названы победители третьего тура.

В завершение дискуссии участники получили именные плакетки. Имена победителей областных конкурсов «Учитель года Подмосковья» и «Воспитатель года Подмосковья» традиционно объявят на областном празднике, посвященном Международному дню учителя.