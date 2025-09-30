Педагог из Воскресенска представит Подмосковье в финале конкурса профмастерства

В Москве начался финал Всероссийского конкурса «Педагог-психолог — 2025». В нем участвуют специалисты из 83 регионов страны — специалисты из детских садов, школ, колледжей и образовательных центров.

Московскую область в финале представляет педагог-психолог из лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова в Воскресенске Евгения Казберова. В течение трех дней конкурсанты будут выполнять задания в 20 номинациях. Победителей объявят 2 октября на церемонии закрытия в Москве.

Конкурс помогает повышать профессиональный уровень педагогов-психологов и дает возможность обмениваться опытом, делиться идеями и находить новые решения в работе.