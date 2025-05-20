Педагог из Воскресенска победила в областном конкурсе профмастерства

Финал регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья — 2025» проходил 19 мая в Корпоративном университете развития образования в Москве. Воскресенск представляла преподаватель Лицея имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова Евгения Казберова.
Участники финального этапа регионального конкурса решали сложные кейсы и защищали свои идеи перед экспертным жюри. Педагог-психолог из Воскресенска Евгения Казберова продемонстрировала высокий уровень подготовки и была признана победителем.
Ректор Корпоративного университета развития образования Владимир Князев отметил высокий профессионализм Евгении Казберовой и ее глубокие знания в области психологии и педагогики. Теперь педагог-психолог из Воскресенска будет представлять Подмосковье на федеральном этапе конкурса профессионального мастерства, который состоится в октябре текущего года.
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