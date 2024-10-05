Педагог из Солнечногорске стал призером всероссийского конкурса «Мастер года»

Преподаватель Светослав Масанин из Солнечногорска стал призером всероссийского конкурса «Мастер года» среди работников среднего профессионального образования. Он вошел в десятку лучших участников. Финальный этап состоялся в Тюмени в рамках Большой учительской недели.

«Наш регион богат своими талантами в разных сферах деятельности. Победа в конкурсе такого масштаба снова доказала профессионализм и мастерство наших педагогов. Поздравляю Светослава с таким высоким результатом», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Светослав Масанин преподает сестринское дело в «Колледже „Подмосковье“». Он успешно завершил испытания «Конкурс образовательных кейсов» и «Открытый урок», представив урок на тему «Предхирургическая обработка раны». В ходе своего выступления преподаватель рассказал о правилах ухода за ранеными в экстремальных условиях, использовании виртуальной реальности в хирургии и оказании первой помощи в условиях дымовой завесы.

Первое медицинское образование Светослав получил в Московском медицинском колледже № 8. После срочной службы в армии он продолжил службу по контракту, работая санитарным инструктором и обучая офицеров и солдат основам медицинских знаний. Сейчас он не только преподает в «Колледже „Подмосковье“», но и учится в магистратуре Сибирского государственного медицинского университета по специальности «Управление здравоохранением». В конкурсе «Мастер года» он впервые принял участие в 2021 году.

Светослав отмечает, что ему нравится делиться знаниями и опытом, накопленными за годы практической работы, а также передавать студентам новые инновации, внедряемые в медицину.

Конкурс «Мастер года» организовали Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования. Он объединил преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей из 89 субъектов страны, включая новые регионы. В этом году в конкурсе приняли участие 6228 человек.

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