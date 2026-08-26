Педагог из Солнечногорска победила на этапе всероссийского конкурса

Педагог дополнительного образования Андреевской школы в Солнечногорске Ирина Гордеева победила во II туре федерального заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Эксперты присудили ей награду в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».

Конкурс объединяет специалистов сферы, которые создают уникальную среду для развития способностей, личностного роста и самореализации детей. Участники демонстрируют оригинальные авторские методики и делятся лучшими практиками работы.

«Такие победы держатся на ежедневной работе с детьми, которым нужно больше времени, терпения и точной педагогики. Для ребят занятия — шанс раскрыться в своем темпе. Спасибо Ирине Витальевне», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее Ирина Гордеева победила в муниципальном и региональном этапах конкурса. В сентябре педагог представит Московскую область в I туре федерального очного этапа в Самаре.