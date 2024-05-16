Педагог из Солнечногорска победил на областном конкурсе мастерства | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 16:35 Педагог из Солнечногорска победил на областном конкурсе мастерства Министерство образования МО

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Преподаватель из Солнечногорска Святослав Масанин победил в региональном конкурсе среди педагогических работников СПО «Мастер года». Он ведет курс «Сестринский уход в хирургии» для студентов колледжа «Подмосковье».

Благодаря победе в региональном этапе Масанин получил право представить Подмосковье в финале конкурса, который пройдет в Тюменской области осенью этого года.

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в региональном конкурсе «Мастер года» приняли участие 57 конкурсантов по 47 профессиональным направлениям: токарные работы на станках с ЧПУ, производство молочной продукции, правоохранительная деятельность, сельскохозяйственные биотехнологии, IT-решения для бизнеса и другие.

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