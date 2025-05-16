Педагог из Шатуры вошел в число победителей конкурса «Сердце отдаю детям»

На мероприятии собрались лучшие педагоги дополнительного образования региона — финалисты конкурса, чьи профессиональные успехи и преданность делу служат примером для коллег по всей стране.

По результатам конкурсных испытаний были названы победители и призеры в девяти профессиональных номинациях. Екатерина Игоревна стала призером в номинации, связанной с естественнонаучным направлением. За этой наградой стоит множество часов творческой работы, заботы и вдохновения.

«Екатерина Игоревна — истинный профессионал, чей талант, преданность делу и безграничная любовь к детям вдохновляют всех вокруг! Она представила наш город в номинации „Педагог дополнительного образования естественнонаучной направленности“ и доказала, что ее труд и искренняя забота о детях ведут к высоким результатам. Мы гордимся Вами, Екатерина Игоревна», — прокомментировала директор школы № 4 Елена Ивановна Козлова.