Педагог из Шатуры стал лауреатом премии губернатора Подмосковья

Конкурсный отбор претендентов на премию «Лучший по профессии в сфере образования» завершился в Московской области. Победу в номинации «Кузница профессионалов» одержала заместитель директора по учебно-методической работе Шатурского энергетического техникума Надежда Еркина.

Представительница Шатуры признана лучшим руководителем образовательной организации в Подмосковье. Одним из важнейших направлений деятельности Надежды Еркиной являются международные конференции. Студенты под ее руководством принимают участие в научных мероприятиях, демонстрируя высокий уровень исследовательских работ.

В этом году на базе Шатурского техникума прошли четыре научно-практические конференции, собравшие более 70 участников, в том числе представителей Узбекистана и Белоруссии.

Напомним, что в 2024 году образовательное учреждение участвовало во всероссийском конкурсе исследовательских проектов «Без срока давности» и фестивале методических разработок по кинопедагогике «Лента памяти». Надежда Еркина и директор энергетического техникума Юрий Давыдов стали призерами фестиваля.