Педагог из Шатуры приняла участие во всероссийском форуме

Пятый Всероссийский форум классных руководителей в Москве собрал более тысячи участников из всех регионов России. Впервые мероприятие посетили педагоги из девяти стран — Белоруссии, Армении, Казахстана, Абхазии, Киргизии, Монголии, Южной Осетии, Таджикистана и Узбекистана.

На протяжении трех дней форум стал площадкой для обсуждения вопросов взаимоотношений в педагогическом коллективе, воспитания ценностей, инструментов и подходов к профориентации и будущего образования в целом.

Шатуру представляла учитель русского языка и литературы Коробовского лицея Татьяна Соколова. Она является активным участником и многократным победителем и призером конкурсов профессионального мастерства. Педагог находится в постоянном творческом поиске эффективных технологий и методик. Она разработала ряд авторских пособий к урокам русского языка и литературы, которые пользуются успехом у коллег. Ученики Татьяны Соколовов ежегодно становятся победителями и призерами творческих и интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад разного уровня.

«Коллеги, ученики и родители знают Татьяну Васильевну как талантливого и увлеченного педагога. Мы гордимся, что именно она стала лицом шатурского образования на всероссийском уровне!» — отметили в управлении образования администрации округа.