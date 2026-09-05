3 сентября в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве состоялся финал Московского областного конкурса «Женщина — Герой 2026», в котором приняла участие жительница Серпухова, учитель школы № 19 и волонтер Заира Алиева. Конкурс, организованный Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, собрал 140 заявок со всего региона, в полуфинал прошли 65 участниц, а в финал — только десять.

Заира Алиева представила на конкурсе творческий номер и арт-показ «Платок-талисман» с кумыкским орнаментом, символизирующим семью. Голубой фон платка олицетворяет небо и чистоту, красный — жизнь и победу, орел с орлицей и птенцами — защитника, хранительницу и детей, а узор служит оберегом. Подготовка к показу проходила под руководством дизайнера Нины Ручкиной и искусствоведа Анастасии Астраханцевой.

В финале Заиру поддерживали творческие коллективы «Славянский лик» Губернского колледжа и «Молодость Кавказа» ФВА РВСН имени Петра Великого из Серпухова. Каждая из финалисток рассказала свою историю в видео-визитках и творческих номерах, но всех объединяет стремление приблизить Победу.

Заира Алиева — волонтер и учитель школы № 19. С первых дней специальной военной операции она ждет своего супруга Рашида, который сейчас находится на передовой. Ее участие в конкурсе стало символом надежного тыла для защитников Отечества.

«Серпухов гордится выступлением Заиры Магомедовны. Результат очень важен для нашего городского округа. Наши защитники сейчас отстаивают мирное небо, и они знают, что у них надежный тыл», — отметили организаторы.

Выход в финал конкурса «Женщина — Герой 2026» стал признанием не только личных заслуг Заиры Алиевой, но и значимости работы по поддержке семей военнослужащих и сохранению традиционных ценностей. Конкурс продолжает объединять женщин Подмосковья, чьи судьбы и истории становятся примером мужества и стойкости.