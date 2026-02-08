Педагог из Серпухова приняла участие в образовательной программе

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Мероприятие «Агенты смыслов» проходило с 1 по 4 февраля в Центре знаний «Машук». Участниками стали педагоги-наставники, показавшие лучшие результаты в командном зачете всероссийского конкурса «Большая перемена» 2024 года.

Екатерина Павлоградская, учитель школы № 19 имени Романа Катасонова и руководитель школьного клуба «Талантополис», представляла округ.

Перед участниками выступил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Почетными гостями и спикерами также стали руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров и заместитель руководителя Департамента реализации конкурса «Большая перемена» Анна Завалина.

В рамках программы педагоги изучали новейшие образовательные подходы, направленные на выявление и развитие способностей учеников. Основной акцент был сделан на проектную деятельность: в процессе занятий наставники отрабатывали навыки управления такими инициативами.

Полученные знания и методики учителя планируют применять в деятельности школьных клубов и центров дополнительного образования.