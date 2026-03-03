Педагог из Серпухова приняла участие в областном форуме наставников‑просветителей

В числе участников форума были представители Министерства просвещения РФ, Министерства образования Московской области, делегаты Национальной Ассоциации взаимодействия Управляющих советов, а также руководители образовательных организаций и педагоги. В рамках деловой программы Мария Сергеевна посетила мастер‑класс «Цифровой ассистент директора: ИИ для управленческих решений», где познакомилась с современными инструментами на базе искусственного интеллекта, позволяющими оптимизировать управленческие процессы в школах.

Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева высоко оценила участие серпуховского педагога в форуме: «Участие наших педагогов в таких мероприятиях позволяет обмениваться опытом, узнавать о современных подходах в образовании и внедрять полезные практики в школах Серпухова. Желаю Марии Сергеевне успешно применить полученные знания на практике и поделиться ценным опытом с коллегами».