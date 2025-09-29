Педагог из Сергиева Посада выступит на всероссийском конкурсе профмастерства

В Курской области начался финал Всероссийского конкурса «Мастер года — 2025», который собирает лучших педагогов со всей страны. Конкурс дает участникам шанс показать свое мастерство и стать символом качества российского среднего профессионального образования. Московскую область представляет преподаватель Сергиево-Посадского колледжа Валерия Купава.

В финале участвуют 89 педагогов, каждый из которых демонстрирует достижения своей образовательной территории. Уже стартовал конкурс кейсов — это возможность показать не только знания и личные успехи, но и умение решать сложные практические задачи, работать в команде, проявлять творческий подход и находить нестандартные решения. Педагоги объединяются в группы по пять-шесть человек, чтобы побороться за звание лучших в профессии.

В подмосковном колледже отметили, что «Мастер года — 2025» — это не просто соревнование. Конкурс помогает повышать квалификацию, развивать профессионализм и вдохновлять учителей со всей России.