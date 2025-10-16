Педагог из Сергиева Посада вошла в топ-10 финалистов всероссийского конкурса

На всероссийском конкурсе «Мастер года» среди педагогических работников системы среднего профессионального образования Московскую область представляла преподаватель по ветеринарии Сергиево-Посадского колледжа Валерия Купава. Педагог вошла в десятку финалистов среди 89 участников.

Валерия Купава также была отмечена в номинации «Признание профессионального сообщества». Педагога поздравила с успешным выступлением на конкурсе глава городского округа Оксана Ероханова.

«Я очень рада, что образованию в колледжах и техникумах стали уделять такое пристальное внимание. Думаю, что предприятия уже почувствовали, как возросло качество подготовки мастеров. Колледжи выпускают специалистов высшей категории, способных управлять современной высокотехнологичной аппаратурой», — отметила Оксана Ероханова.

Валерия Купава работает в Сергиево-Посадском колледже уже шесть лет, готовя квалифицированных ветеринарных врачей. Эта специальность очень востребована в округе. Для студентов их преподаватель является достойным примером увлеченного и талантливого педагога, на чьих занятиях не приходится скучать.