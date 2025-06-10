Педагог из Реутова представит Подмосковье на всероссийском конкурсе «Учитель года»

Учитель физики школы № 10 Реутова Юрий Уробушкин прошел в финал престижного профессионального конкурса. Ранее он стал абсолютным победителем областного этапа.

За победу в этом туре педагога наградил лично губернатор Московской области Андрей Воробьев. Церемония прошла в Доме правительства региона.

Юрий Уробушкин уже более 10 лет работает в школе № 10 в Реутове. Педагогами также были его бабушка и мама.

На уроках физики он использует современные методы: билингвальное обучение и практическую исследовательскую деятельность. Учитель регулярно проводит мастер-классы в школах других регионов.

Кроме того, под его руководством в школе создали музей света и звука. Здесь ученики могут экспериментировать и узнавать законы физики через интерактив.

Теперь в рамках финала конкурса «Учитель года России» Юрию предстоит пройти профессиональные испытания.