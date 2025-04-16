Педагог из Раменского приобрела квартиру благодаря социальной ипотеке

Учительница из Раменского Виктория Рышкова осуществила свою мечту и приобрела просторную квартиру для своей семьи. Новоселье уже состоялось, теперь Виктория с гордостью делится своим опытом.

Педагог работает в средней школе № 9, где на протяжении 17 лет преподает русский язык и литературу. С детства она мечтала стать учителем, и никогда не задумывалась о выборе другой профессии. «Мне нравится работать с детьми. Основное, что должен уметь учитель — это сохранять спокойствие в любых ситуациях», — рассказала Виктория.

Благодаря программе «Социальная ипотека» Виктория смогла приобрести трехкомнатную квартиру на вторичном рынке недвижимости. В новом доме она проживает с мужем и двумя сыновьями. Семья выбрала жилье в том же микрорайоне, где они жили раньше.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года. Она предоставляет возможность приобрести собственное жилье не только учителям, но и медикам, молодым ученым, специалистам в области оборонно-промышленного комплекса, а также тренерам. С полным списком профессий, имеющих право на участие в программе, а также условиями получения социальной ипотеки можно ознакомиться на официальном сайте Министерства жилищной политики Московской области.