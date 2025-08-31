Педагог из Протвина стала лауреатом премии губернатора Московской области

Преподавателя информатики Протвинской гимназии Аллу Иняткину удостоили премии губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» по итогам 2025 года. Ее заслуги отметили в номинации «Лучший учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий».

Алла Иняткина — педагог высшей квалификационной категории, которая посвятила профессии 30 лет. На протяжении всей карьеры учитель становилась лауреатом и победителем различных профессиональных состязаний, таких как: муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» и Всероссийский конкурс «Современный педагог».

Среди ее учеников — полуфиналист всероссийского проекта «Большая перемена», победитель XXXI Международной космической олимпиады и призер Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж».

Помимо этого, педагог также возглавляет школьный музей истории «Не рвутся связи поколений».

Отметим, что церемония вручения премии губернатора пройдет в сентябре.