Педагог из Подольска поучаствует в региональном конкурсе «Воспитатель года»

Воспитатель школы «Бородино» Ольга Виноградская успешно прошла заключительный тур муниципального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья». Он состоялся на базе дошкольного отделения гимназии № 7.

В финале конкурса встретились четыре талантливые участницы: Инна Киршина из школы № 33, Ольга Шумакова из школы поселка МИС, Ольга Виноградская и Инна Соболева из лицея № 1 микрорайона Львовский.

На этапе подготовки к финалу воспитатели представили членам жюри свои интернет-портфолио, видеовизитки и презентации под названием «Моя педагогическая находка». Кроме того, участницы организовали мастер-классы, демонстрируя свои навыки и креативный подход к обучению.

На завершающем этапе конкурса участницы состязались в задании «Педагогическое мероприятие с детьми». Ольга Виноградская продемонстрировала высокий уровень профессионализма и креативности, что позволило ей получить признание экспертов. Она будет представлять Подольск на региональном этапе конкурса «Воспитатель года Подмосковья», который пройдет в апреле следующего года.

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