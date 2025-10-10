Педагог из Подольска получит премию губернатора Подмосковья

Заместитель директора подольской школы имени Героя РФ летчика-испытателя Куимова Елена Вышиваная успешно прошла три этапа конкурсного отбора среди претендентов на присуждение премии губернатора Московской области «Лучший по профессии в сфере образования в 2025 году». Она стала лауреатом в номинациях «Лучший руководитель дошкольной образовательной организации» и «Лучшая практика по созданию развивающей среды».

В своем дошкольном отделении педагог создала уникальную развивающую среду «Умное пространство» с внедрением современных методов и технологий обучения. В ней интегрированы разные виды деятельности, используются цифровые ресурсы и игры, что делает образовательный процесс для детей увлекательным и доступным.

Денежное поощрение губернатора Московской области в размере 300 тысяч рублей ежегодно получают лауреаты в 20 номинациях.