Педагог из Подмосковья стал лауреатом всероссийского конкурса профмастерства

Педагог школы № 19 в Мытищах Наталья Белова стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка». Всего в нем участвовали представители 87 регионов.

В ходе испытаний конкурса определили 15 лауреатов среди учителей и 15 — среди воспитателей, которые показали высокие результаты и профессионализм. Среди них — учитель школы № 19 в Мытищах Наталья Белова, рассказали в Минобразовании Подмосковья.

Конкурс прошел в Бурятии, он направлен на поддержку языкового и культурного многообразия России.

«Участники продемонстрировали свои уроки, методические разработки и образовательные мероприятия, которые стали образцом профессионального мастерства, творчества и любви к родному слову», — рассказали в министерстве.

Конкурс проводят с 2022 года.