Педагог из Подмосковья примет участие в финале конкурса «Учитель года России»

9 сентября в Белгороде начался первый тур финала всероссийского конкурса «Учитель года России». За звание лучшего педагога страны соревнуются 89 учителей из разных регионов, в том числе учитель математики гимназии № 10 в Луховицах Андрей Феофанов, сообщили в Министерстве образования Московской области.

На первом этапе участникам предстоит пройти два испытания — провести «Урок» и пройти «Педагогическое интервью». Также конкурсантов ждут экскурсии в образовательные организации и на предприятия Белгородской области, встречи и знакомство с достопримечательностями региона.

По итогам первого тура определят 20 лауреатов. Они продолжат участие в конкурсе во втором туре, который пройдет в Московской области. Имена лауреатов объявят 16 сентября.

Финальный этап конкурса состоится в начале октября в Москве. Тогда же в Кремле назовут победителя.

«Учитель года России» проводится Министерством просвещения России ежегодно. В 2026 году конкурс проходит в 37-й раз.