Педагог из Орехово-Зуева стал лауреатом международного научного конкурса
Подмосковный педагог Светлана Дюпина стала лауреатом первой степени XI Международного конкурса научно-исследовательских работ. Исследование доцента кафедры психологии и дефектологии психолого-педагогического факультета Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета было посвящено анализу самооценки подростков и их переживаний, связанных с одиночеством.
В пресс-службе Министерства образования Московской области уточнили, что исследование Дюпиной затрагивает важные аспекты восприятия себя подростками, которые испытывают различные уровни одиночества. Педагог предложил новый взгляд на взаимосвязь между самооценкой и эмоциональным состоянием молодых людей.
Раннее Дюпина победила на IX Ежегодном международном конкурсе научных публикаций «Magnum Opus Publication-2022/2023».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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