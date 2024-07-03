Педагог из Орехово-Зуева стал лауреатом международного научного конкурса

Педг
Фото: Педг/Министерство образования МО

Подмосковный педагог Светлана Дюпина стала лауреатом первой степени XI Международного конкурса научно-исследовательских работ. Исследование доцента кафедры психологии и дефектологии психолого-педагогического факультета Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета было посвящено анализу самооценки подростков и их переживаний, связанных с одиночеством.

В пресс-службе Министерства образования Московской области уточнили, что исследование Дюпиной затрагивает важные аспекты восприятия себя подростками, которые испытывают различные уровни одиночества. Педагог предложил новый взгляд на взаимосвязь между самооценкой и эмоциональным состоянием молодых людей.

Раннее Дюпина победила на IX Ежегодном международном конкурсе научных публикаций «Magnum Opus Publication-2022/2023».

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