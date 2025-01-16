Педагог из Орехово-Зуева получил стипендию губернатора Подмосковья

В Московской области подвели итоги конкурса на соискание стипендий губернатора Андрея Воробьева. Эта награда вручается выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам региона.

Преподаватель Государственного гуманитарно-технологического университета Владимир Бодров из Орехово-Зуева победил в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства Московской области».

Талантливый писатель сейчас работает над новой книгой, которая расскажет о литературном объединении «Основа», созданном в Орехово-Зуеве 100 лет назад. Эта одна из старейших в регионе организаций и в настоящее время остается местом общения творческих людей, о которых хочет рассказать Владимир Бодров. С помощью губернаторской стипендии педагог сможет издать свое произведение, сделав хороший подарок родному городу.

Всего на конкурс было представлено 64 заявки: 31 — в номинации «Выдающийся деятель культуры», 33 — в номинации «Молодой талантливый автор».