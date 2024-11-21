Педагог из Орехово-Зуева победила на всероссийском конкурсе ученых

Участниками ежегодного всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» стали свыше 1200 педагогов и ученых из 75 регионов России. Среди них и доцент кафедры педагогики начального и дошкольного образования Государственного гуманитарно-технологического университета Орехово-Зуева Анжела Гилева.

Конкурс помогает выявить талантливых педагогов и ученых, внесших вклад в развитие российского высшего образования и науки.

Соревнования проходили по 10-ти направлениям: научное, просветительское, воспитательное, международная деятельность, подготовка специалистов высшей квалификации, победителей студенческих олимпиад и конкурсов и другим. Помимо этого, организаторы выделили две дополнительные номинации: «Академическое наставничество» и «Год семьи. Научные и педагогические династии».

Орехово-Зуевский городской округ на конкурсе представила доцент кафедры педагогики начального и дошкольного образования Государственного гуманитарно-технологического университета Анжела Гилева. Она стала первой в номинации «За развитие практико-ориентированного высшего образования».

Имена победителей озвучили на сцене Национального центра «Россия» в Москве в День работника высшей школы.

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