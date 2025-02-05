Педагог из Ногинска принял участие в международной научной конференции

С 29 января по 2 февраля в Санкт-Петербурге прошла XIII Международная научно-практическая конференция Тотального диктанта «Динамические процессы в современном русском языке». Участие в работе приняли представители из более, чем 70 российских и зарубежных городов, что способствовало обмену опытом и знаниями.

В числе участников была Ольга Рыжкова, учитель русского языка из Центра образования № 45 Ногинска. Она активно участвовала в научных лекциях, мастер-классах и семинарах, где обсуждали актуальные вопросы языка и литературы. Выступления известных специалистов и практиков помогли углубить понимание динамики языка в современном обществе.

Особое внимание привлек демодиктант, текст которого читала автор этого года, писательница Марина Москвина. Ольга была отмечена за свои успехи в этом испытании. В рамках конференции также объявили столицу Тотального диктанта 2025 года — ей стала федеральная территория «Сириус». В финале за звание самого грамотного города боролись Омск, Ростов-на-Дону и Чита.