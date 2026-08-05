Педагог из Ногинска получила награду губернатора Подмосковья

Педагог Снежана Власова стала победителем конкурса на денежное поощрение лучших учителей Губернатора Московской области. Эта награда — признание ее многолетнего труда, преданности делу и особого подхода к воспитанию подрастающего поколения.

Всю свою жизнь Снежана Власова из Ногинска провела в школе № 21. Все началось в 1981 году, когда она пришла сюда первоклассницей. Спустя полвека эта школа по‑прежнему остается для нее родной: в 2006 году она вернулась в ее стены уже как учитель.

С 2022 года Снежана Власова взяла на себя особую миссию — стала наставником казачьего класса. В должности заместителя атамана по образованию и патриотическому воспитанию молодежи ХКО «Перовское» она органично соединяет педагогику и казачьи традиции. Воспитанники Снежаны Сергеевны одержали победу в областном конкурсе «Лучший кадетский казачий класс».

Также учитель сумела превратить музей «Воинов‑интернационалистов» в живую площадку памяти и воспитания. Особое место в этой работе занимает подготовка юных экскурсоводов: под руководством педагога школьники учатся не просто знать факты, а бережно, с гордостью и уважением рассказывать о героическом прошлом своей страны. Неудивительно, что ее воспитанники регулярно становятся призерами и победителями краеведческих конкурсов.

Отдельного уважения заслуживает гражданская позиция Снежаны Власовой. С первых дней Специальной военной операции она лично участвует в доставке гуманитарных грузов военнослужащим. Ее вклад — это не формальная помощь, а искреннее, деятельное участие, важная часть системной поддержки защитников Родины.