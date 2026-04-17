Педагог из Наро-Фоминска стал лауреатом областного конкурса «Учитель года»

Конкурс стал настоящим марафоном профессиональных проб. Участникам нужно было пройти несколько серьезных испытаний: «Методическую мастерскую», открытый урок и классный час, мастер-класс и «Вопрос учителю» — разговор о смыслах профессии.

Карина Одинцова в 2019 году окончила химический факультет Калужского университета имени Циолковского, затем — магистратуру МПГУ по современным технологиям в образовании. Имеет высшую квалификационную категорию и шестилетний педагогический стаж. В 2024 году педагог уже побеждала в муниципальном этапе «Учителя года».

В этом году Карина Одинцова успешно преодолела все пять этапов конкурса. Она показала не только отличное знание предмета, но и владение современными методиками, но и главное — умение выстраивать живые, искренние отношения с детьми и коллегами. Учитель из Наро-Фоминска вошла в число пяти лауреатов, которые продолжат борьбу в финале в сентябре.