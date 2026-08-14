Педагог из Наро-Фоминска разработала новый подход к изучению английского

Учитель английского языка школы № 3 Татьяна Комарова внедряет современные методики преподавания, превращая уроки в увлекательные игры. В прошлом году она стала призером муниципального конкурса «Педагогический дебют».

Выпускница Калужского университета пришла в школу еще студенткой и с первого дня поставила цель: никакой скуки, только живой интерес. Главный секрет педагога — «гореть» самой и зажигать других: и учеников, и коллег.

На занятиях Татьяны Комаровой изучение иностранного языка превращается в игру. Диалоги — как в кино, новые слова — благодаря любимым песням. Вместе с педагогом ребята оформляют кабинет под каждую новую тему, превращая обычный класс в «декорации» для путешествий по городам, странам и фильмам.

Благодаря национальному проекту «Кадры» кадровый состав Наро-Фоминского городского округа пополняется такими энергичными, увлеченными и смелыми специалистами.