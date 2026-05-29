Педагог из Наро-Фоминска победила во всероссийском конкурсе

Учитель географии из образовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья Елена Павицкая стала победителем регионального этапа состязания «За нравственный подвиг учителя». Всего было представлено 128 работ.

Конкурс проводится в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью ежегодно, в этом году он прошел в 21-й раз.

Елена Васильевна разработала программу духовно-нравственного воспитания для детей с интеллектуальными нарушениями под названием «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…». Эту победу педагог посвятила 100-летию Наро-Фоминска, что придает событию особую символику.

Победа в конкурсе — признание не только высокого профессионализма учителя, но и ее душевной щедрости, с которой она каждый день работает с детьми, которым нужен особый подход. Администрация муниципалитета поздравила Елену Павицкую с заслуженным успехом и выразила гордость за то, что такие педагоги работают в округе.​