Педагог из Можайска Лидия Киреева отметила 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны и бывшая учительница начальных классов Тропаревской средней школы Лидия Киреева отметила юбилей — 100 лет. Поздравления от президента России Владимира Путина ей передала председатель Совета ветеранов Можайска Нина Истратова.

Лиди Киреевой вручили цветы и подарки. А председатель Совета ветеранов округа Нина Истратова зачитала поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета ветеранов округа Лидии Афанасьевой.

Лидия Киреева родилась и выросла в деревне Хорошилово, в трех километрах от Тропарева. Вместе с семьей там же перенесла оккупацию. Всю свою жизнь педагог и отличник народного просвещения РСФСР посвятила воспитанию и обучению детей. В 1942 году ее назначили учителем школы-семилетки в отдаленной можайской деревне Цезарево. Тогда Лидия еще была студенткой 3-го курса Егорьевского педагогического училища.

«До войны я успела окончить только два курса педучилища. Сразу после освобождения я отправилась в Егорьевск, где мне разрешили продолжить учебу на 3-м курсе. Однако уже в апреле за мной неожиданно приехали представители Можайского районного отдела народного образования и договорились с директором, что я буду доучиваться заочно. Такое было время: учителей на освобожденных территориях катастрофически не хватало», — поделилась долгожительница.

Школу в Цезареве разместили в уцелевшем деревенском доме, уроки проходили при свете керосиновых ламп. В единственном классе учились дети разных возрастов.

В августе 1946 года Лидия Киреева получила диплом по специальности «Учитель начальник классов». Ее перевели в Тропаревскую среднюю школу, где женщина работала до самой пенсии. Общий педагогический стаж ветерана — 36 лет.

Сельскому учителю вручили множество наград и медалей за долголетнюю безупречную работу по обучению и воспитанию молодого поколения. Лидию Кирееву наградили медалью «За трудовое отличие», почетным знаком «Отличник народного просвещения». Она также занималась общественной деятельностью, была депутатом местного Совета депутатов трудящихся. Ей вручили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

По словам ветерана-педагога Лидии Киреевой, секрет долгой жизни заключается в постоянном труде и движении.

«Выйдя на пенсию, я пошла работать почтальоном местного отделения связи, разносила почту по четырем закрепленным за мною деревням. За 13 лет работы я получила хорошую закалку, проходя пешком, а зимой на лыжах немалые расстояния, трудилась так до 75 лет», — добавила она.