Педагог из Лосино-Петровского вышла в финал областного конкурса профмастерства

Галина Радченко преодолела сложные испытания, показав жюри и другим участникам высокий профессионализм, эрудицию и любовь к профессии. Учитель призналась, что педагогика — это ее призвание.

«Участие в такой масштабном конкурсе для меня очень интересно. Считаю, что это дополнительный опыт в копилку профессиональных знаний. Безусловно рада, что прошла в финал. Впереди решающий этап, верю в победу», — поделилась педагог.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.