Педагог из Лобни стала финалисткой всероссийского конкурса

Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Учитель начальных классов лобненской школы № 7 Марина Ганичкина стала финалисткой Всероссийского конкурса «Первый учитель» и вошла в число 30 лучших педагогов страны. По итогам двух заочных этапов она будет представлять городской округ и Московскую область на очном этапе в Петропавловске-Камчатском в сентябре 2026 года.

Для участия в финале Марина Ганичкина успешно прошла профессиональное тестирование и творческое испытание. Из сотен педагогов, подавших заявки, конкурсная комиссия отобрала 30 абсолютных лидеров, среди которых — представитель Лобни.

Финал конкурса состоится в сентябре текущего года. Учителю предстоит очное состязание, по итогам которого будут определены победители.

В городском округе Лобня системно ведется работа по поддержке педагогических кадров. Для привлечения молодых специалистов предусмотрены единовременные выплаты, ежемесячные надбавки в течение трех лет, а также компенсация аренды жилья.

Глава муниципалитета Анна Кротова в своих социальных сетях пожелала Марине Ганичкиной удачи, отметив, что жители округа будут следить за ее выступлением.